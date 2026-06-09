Edomex invierte más de 153 mdp para remodelación de escuelas en la entidad

“SECTI en tu Comunidad”

El Gobierno del Estado de México, entregó obras de infraestructura, equipamiento, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial en beneficio de 82 mil 645 estudiantes de 278 escuelas de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tultitlán.

Estas acciones requirieron una inversión de más de 153.88 millones de pesos y se realizaron a través de la estrategia “SECTI en tu Comunidad”.

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezó una gira de trabajo que tuvo como primer punto la Escuela Primaria “Ignacio Altamirano”, en Tepotzotlán, donde se entregaron obras, equipamiento y mobiliario escolar con una inversión de 2.56 millones de pesos, que benefició a tres mil 87 estudiantes de 17 escuelas.

Además, visitó el Jardín de Niños “Eva Sámano de López Mateos”, donde realizó la entrega de computadoras portátiles donadas por la iniciativa privada. Estas donaciones también se llevaron a cabo en las demás sedes recorridas.

Posteriormente, el titular de la SECTI acudió a la Escuela Secundaria Oficial No. 0420 “Sor Juana Inés de la Cruz”, en Cuautitlán Izcalli, para entregar obras de infraestructura, equipamiento, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial. En este municipio fueron beneficiados 25 mil 348 estudiantes de 83 escuelas con una inversión de 23.92 millones de pesos.

Otra de las instituciones beneficiadas fue el Plantel Conalep 188 Naucalpan II donde también se entregaron obras de infraestructura, equipamiento, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial, en esta ocasión se beneficiaron 30 mil 382 estudiantes.

Finalmente, llegó a la Escuela Primaria “Lic. Adolfo López Mateos”, en Tultitlán, donde se entregaron los mismos beneficios para beneficiar a más de 23 mil estudiantes de 69 escuelas.

Durante su recorrido el Secretario reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado para fomentar educación humanista y con sentido social, que brinde mejores condiciones para el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo.