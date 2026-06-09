Naucalpan llevó a cabo una jornada de entrega de tarjetas de la beca “Rita Cetina”

Jornada de entrega de tarjetas de la beca “Rita Cetina”

En compañía de Elizabeth Rocha, encargada de las Becas para el Bienestar del Gobierno de México, y a Adrián Bernal Ubías, Coordinador Regional de la Secretaría de Bienestar en el Estado de México, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya realizo una jornada de entrega de tarjetas de la beca “Rita Cetina” en la comunidad “El Tejocote”.

A través de sus redes sociales el presidente municipal destaco que más allá de los beneficios económicos de este programa, cada tarjeta representa el compromiso del gobierno y la confianza de quien lo recibe.

“Cada tarjeta que llega a las manos de una madre, un padre o una persona tutora representa mucho más que un apoyo económico, representa la tranquilidad de saber que sus hijas e hijos contarán con mejores condiciones para continuar estudiando, cumplir sus metas y construir un futuro con más oportunidades” destaco.

Familias de Praderas de San Mateo, Colinas de San Mateo, Ejido del Tejocote, Rincón Verde, Tepatlaxco y comunidades vecinas recibieron este beneficio que tiene el objetivo principal de fortalecer la estabilidad en cada hogar para que ninguna niña, niño o joven tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos.

Isaac Montoya destaco el programa “Vive Saludable” con el cual cada niña y niño que requiera atención visual podrá solicitarla y de manera gratuita se les entregaran lentes graduados.

“Porque estamos convencidos de que estudiar en mejores condiciones también es una forma de construir bienestar” finalizo el presidente municipal.