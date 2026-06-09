Visibilizan a desaparecidos en Viaducto “que faltan en la cancha” con apoyo de automovilistas

Desaparición Protesta en puentes vehiculares en Viaducto. (Jorge Aguilar)

Los rostros de personas desaparecidas cubrieron los señalamientos viales de la avenida Viaducto Río Piedad, en la alcaldía Iztacalco. Por segundo día consecutivo, colectivos de búsqueda encontraron una manera de visibilizar a sus familiares que “les faltan en la cancha”, en alusión al mundial de fútbol que se celebrará en los próximos días en la Ciudad de México.

A las 11:00 horas, las integrantes de los colectivos tomaron los puentes peatonales y vehiculares en los cruces con Calzada de Tlalpan, Sur 67 - A y Andrés Molina Enríquez. Con grandes y pesadas lonas, taparon la señalética que anuncia la Proximidad a Río Churubusco y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con las manifestantes, “su juego” — en referencia a la justa deportiva — no está completo sin sus seres queridos y mientras “la pelota volvió a casa” — lema del Gobierno capitalino en el marco del festejo — ellos se preguntan ¿Y los desaparecidos cuándo?.

Lejos de causar molestia o indiferencia hacia automovilistas o peatones, la respuesta fue positiva y solidaria. Dado el tráfico y la constante congestión vehicular, los conductores podían leer las lonas, que exhibían una cancha de fútbol que en las posiciones de los jugadores fueron insertadas las imágenes de los desaparecidos.

Tras la negativa del Gobierno capitalino, que, denunciaron los colectivos, les advirtió que no tendrían acceso a las inmediaciones del estadio Ciudad de México el día de la inauguración del mundial para manifestarse, los protestantes señalaron que hallaron una manera más rápida de atraer la atención de la población y dar a conocer sus exigencias.

Mientras ellas gritaban desde las alturas, los automovilistas tocaban su claxon para apoyar y mostrar su solidaridad y alentar a las buscadoras a continuar con su protesta. Eso aumentaba los gritos de los colectivos.

Desaparición Protesta en Viaducto. (Jorge Aguilar)

Además, relataron, en manifestaciones pasadas las autoridades retiraron las mantas, fichas de búsqueda que fueron instaladas en las calles, a los pocos minutos de que sus protestas concluían.

“Hemos tenido muy buena respuesta, mensajes de apoyo, desde abajo con el puño en alto y con el delito arriba, creo que es importante que tengamos una buena planeación de manifestación, sobre todo porque el Gobierno nos reprime. Es una represión pasivo - agresiva, desde que nosotras intentamos visibilizar el tema y ellos los retiren en cuanto nos vamos”, dijo a Crónica Jaqueline Palmeros, dirigente del colectivo “Una Luz en el Camino”.

Reiteró que su intención no es boicotear el mundial de fútbol ni agredir a los aficionados, si no únicamente dar a conocer la desaparición que ocurre en México.

“El secretario de Gobierno, César Cravioto, fue muy tajante al decir que no íbamos a poder accesar a las inmediaciones del estadio; nos dijeron que no habrá libre tránsito. Fue muy desatinado decir que esto sería por los compañeros de la CNTE y Ayotzinapa, nosotros hemos caminado con ellos porque son compañeros de lucha y jamás nos hemos visto amenazados por ellos, es ridícula la narrativa que manejan. No tuvimos respuesta de la Secretaría de Gobierno”, agregó Palmeros.

Mencionó que es imposible borrar con pintura la crisis humanitaria en México ni la violencia, y llamó a los turistas y aficionados a proteger su integridad.

“Siempre van a ser bienvenidos por la gente que tenemos la bandera de cultura de la paz, que disfruten lo más que puedan pero que también nos comprendan que estamos en nuestro derecho a la libre expresión y que deben de cuidarse al venir a México”, finalizó la líder del colectivo.