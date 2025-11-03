Más de 50 mil personas se reunen en Naucalpan para el Festival Internacional de las Cuatro Casas

Más de 50 mil personas se dieron cita en el Parque Naucalli para disfrutar del Festival Internacional de las Cuatro Casas en Naucalpan, un evento que se consolidó como una de las celebraciones culturales más importantes del municipio. Desde tempranas horas, familias completas, jóvenes y visitantes de distintos puntos del Valle de México acudieron para disfrutar de un día lleno de música, arte, color y tradición.

El festival reunió a cientos de artistas y colectivos que ofrecieron un mosaico de expresiones culturales. En los dos escenarios principales se presentaron agrupaciones de rock, reggae y ska que hicieron vibrar al público durante toda la jornada. Bandas como Pedro y el Lobo, Ace Kool y Nana Pancha lograron encender el ánimo de los asistentes, mientras que Sekta Core cerró el evento con una presentación que levantó el entusiasmo al máximo, dejando claro por qué este encuentro es ya una referencia musical y artística en la región.

Además de la música, los visitantes disfrutaron de múltiples actividades que mezclaron la cultura popular con el arte contemporáneo. La exposición Nocturne fue uno de los puntos más visitados, con obras inspiradas en criaturas de la noche, leyendas, sueños y mitología, en sintonía con las celebraciones del Día de Muertos. También se ofrecieron presentaciones de lucha libre en un ring montado cerca del escenario principal, donde las artes del pancracio atrajeron la atención de chicos y grandes.

El cómic también tuvo su espacio con la participación del artista Rulo Valdés, quien ofreció una conferencia sobre Blue Demon Jr., uno de los íconos más representativos de la cultura popular mexicana. Estas actividades, junto con las presentaciones musicales y artísticas, lograron que el público disfrutara de una experiencia diversa y enriquecedora que combinó entretenimiento y reflexión cultural.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, destacó la importancia de promover espacios donde la cultura sea el eje de la convivencia social. “El arma más poderosa, junto con la educación, es la cultura, el arte y el deporte”, afirmó el edil, subrayando que estos eventos permiten regenerar el tejido social y fomentar valores de respeto, solidaridad y unión entre las familias naucalpenses.

Con un ambiente lleno de energía, creatividad y participación ciudadana, el Festival Internacional de las Cuatro Casas demostró que la cultura sigue siendo un motor de transformación social. Naucalpan vivió una jornada que reafirma el poder del arte para unir comunidades, inspirar nuevas generaciones y celebrar con orgullo la identidad mexicana.