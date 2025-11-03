Remiten más de mil motocicletas al corralón en “Rodada del Terror”

Decomiso Rodada del Terror 2025. (Jorge Aguilar)

Durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en las concentraciones por el evento “Mega Rodada del Terror 2025”, oficiales de tránsito remitieron mil 50 motocicletas a diferentes depósitos vehiculares.

En el marco de los festejos por el Día de Muertos, la policía capitalina desplegó un dispositivo de vigilancia y vialidad en distintas alcaldías, para salvaguardar la integridad física de los participantes, automovilistas y peatones.

Durante las acciones de prevención, los policías, en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la capital, se encargaron de garantizar que los asistentes a las rodadas acataran las medidas de seguridad, a fin de evitar accidentes, la alteración al orden público, así como la comisión de delitos.

Los despliegues se implementaron en puntos clave de la ciudad como la Glorieta Cabeza de Juárez en la alcaldía Iztapalapa; la avenida Paseo de la Reforma, la Glorieta del Ahuehuete, la Glorieta Del Amajac y en la avenida Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc; además, en la avenida Río Consulado, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De los vehículos llevados al corralón, sus conductores fueron captados cuando realizaban maniobras riesgosas, acrobacias que ponían en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía pública, algunos que no portaban cascos protectores, llevaban menores de edad a bordo, circulaban con más de dos personas, entre otras faltas al Reglamento de Tránsito.