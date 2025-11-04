Autoridades activan la alerta por frío en CDMX: ¿qué alcaldías amanecerán a 1°C este 5 de noviembre?

Con la llegada del frente frío 12, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las Alertas Naranja y Amarilla en siete alcaldías de la Ciudad de México. Presuntamente, la madrugada de este 5 de noviembre se registrarán temperaturas de entre 1°C y 6°C en distintas zonas de la capital.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones, principalmente con adultos mayores y niños, quienes podrían ser más vulnerables ante las inclemencias del clima y las enfermedades.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla este 5 de noviembre?

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

¿Qué alcaldías están en Alerta Naranja este 5 de noviembre?

Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del miércoles 05/11/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/mg4hAXx13w — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 4, 2025

¿A qué estados afectará el Frente Frío número 12?

El frente frío 12 se ubicará sobre la península de Yucatán, donde se combinará con la onda tropical 40 que entrará por Quintana Roo, además de una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México.

Esta mezcla de fenómenos climatológicos provocará lluvias intensas con actividad eléctrica en varias zonas de la península y del sureste del país.