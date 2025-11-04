¿Cómo va la México-Querétaro? Así están las salidas de la CDMX hoy 4 de noviembre

Autopista México-Querétaro Las marchas y protestas han afectado la circulación en días recientes.

Los bloqueos han sido protagonistas en las semanas recientes. Ya sea por transportistas, ‘piperos’ de agua o productores de maíz, diferentes puntos de la capital del país y de la zona metropolitana se han visto afectados. Por eso, te decimos cómo se encuentra el tránsito actualmente en esta autopista.

¿Hay marchas y bloqueos en la México-Querétaro este martes 4 de noviembre?

No, en este momento la carretera se encuentra libre. Fue durante la tarde de este lunes 3 de noviembre que se levantaron los bloqueos de los auto transportistas que afectaron la zona desde las 14:30 horas aproximadamente. Los bloqueos habían afectado la circulación en diferentes puntos entre los kilómetros 40 y 60.

La exigencia del gremio de autotransportistas era para protestar por la desaparición de su compañero Fernando Galindo Salvador, quien se presume que habría sido secuestrado desde el pasado 30 de octubre en el Estado de México y por demandas de seguridad en general.

¿Cómo va la México-Querétaro este martes 4 de noviembre?

De acuerdo con información en tiempo real de Google Maps, la autopista muestra buen ritmo de circulación en la mayor parte y con ligeros asentamientos vehiculares a la altura de Tepotzotlán y en la salida rumbo a Circuito Exterior mexiquense con rumbo a Tultitlán.

No obstante, la CAPUFE reportó a las 10:40 horas un cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 184 por la atención a un accidente tras la salida de un camión de tracto del camino, por lo que se recomienda tomar precauciones y anticipar traslados.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 184, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) November 4, 2025

