Explosión en Balderas provoca humo y evacuaciones en la Línea 3 del Metro CDMX

Línea 3: Metro Balderas Usuarios reportan presencia de humo en los vagones del Metro Balderas; el servicio fue detenido. (Especial)

Este martes 4 de noviembre de 2025, usuarios y usuarias regulares de la Línea 3 del Metro reportaron humo en la estación Balderas.

Ante el incidente, uno de los vagones tuvo que ser desalojado y las funciones del tren se detuvieron por varios minutos.

¿Cuál fue la causa de la explosión en Metro Balderas?

A través de su cuenta oficial X, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que retiró basura en zona de vías, la cual fue causante del corto circuito que provocó la expansión del humo.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, luego de realizar un corte de energía para retirar basura en zona de vías.

Se exhorta a las personas usuarias a no arrojar basura así como resguardar objetos personales, ya que pueden provocar cortocircuitos y… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2025

Al mismo tiempo, recomendó a los usuarios del transporte no tirar basura u otros objetos a las vías, ya que pueden ocasionar retrasos en el servicio y cortocircuitos.

Historial de incidentes de humo reportados en la Línea 3 del Metro CDMX

Desde hace dos años aproximadamente, los incidentes de ‘explosiones’ en la Línea 3, con dirección a Universidad e Indios Verdes, han significado retrasos en los trenes, así como la molestia y, sobre todo, el susto entre los usuarios y usuarias comunes de la línea.

Estos son algunos de los incidentes de humo resportados hasta el momento: