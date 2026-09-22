Edomex es el primer lugar en generación de empleo en el país

En el tercer año de administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México se mantiene en el primer lugar nacional en generación de empleo. De cada tres puestos de trabajo creados en el país, uno corresponde a la entidad mexiquense.

Este resultado forma parte de la política de desarrollo económico de la administración estatal, orientada a generar condiciones para la llegada y expansión de inversiones, acompañar al sector empresarial y facilitar la apertura de nuevos proyectos productivos que se traduzcan en fuentes de trabajo para las y los mexiquenses.

Esta acción se fortalece gracias a la llegada de capital nacional y extranjero en proyectos de sectores como desarrollo habitacional y logístico, industria automotriz, comercio, alimentos y bebidas, entre otros, con capital proveniente principalmente de Estados Unidos, Alemania, Australia, Suiza y Países Bajos.

Entre las inversiones anunciadas recientemente se encuentra la llegada de City Storage al Estado de México, empresa que destinará mil 500 millones de pesos a sus primeros cuatro proyectos en la entidad, la apertura de 80 nuevas tiendas OXXO, con inversión de 300 millones de pesos, así como la inversión aproximada de 500 millones de pesos por parte de la empresa The Home Depot para construir su decimoséptima sucursal en la entidad.

El Gobierno del Estado de México mantiene una política de simplificación de trámites, acompañamiento a las empresas y vinculación de proyectos productivos, con el propósito de atraer inversiones a las distintas regiones de la entidad y ampliar las oportunidades laborales para las familias mexiquenses.