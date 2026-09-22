Caso Lex Ashton cumple un año: ¿Cómo va su proceso legal y qué ha cambiado en el CCH Sur?

Lex Ashton A un año del homicidio en CCH, el presunto culpable permanece en prisión preventiva. (Fiscalía de CDMX y cuartoscuro)

Tras un año de su arresto, aún no se tiene una fecha prevista para la sentencia de Lex Ashton, joven de entonces 19 años que presuntamente asesinó a un estudiante dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) campus Sur.

¿Cómo va el caso de Lex Ashton después de un año?

El 22 de septiembre de 2025, Lex Ashton habría ingresado al CCH Sur ubicado en Coyoacán, Ciudad de México y asesinado a Jesús Israel, adolescente de 16 años, con un arma blanca. También hirió a un trabajador del plantel.

Ashton saltó del tercer piso de un edificio del plantel y tuvo que ser operado por un coágulo en la cabeza y fracturas. Tras permanecer bajo custodia en el hospital durante su recuperación, el presunto asesino fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México.

La agresión resultó en una suspensión de clases en el campus, así como también mejoras de seguridad y mayor atención a la salud mental de los estudiantes.

Durante su intento de escape, Lex Ashton saltó de un tercer piso y tuvo que permanecer hospitalizado por fracturas. Una vez que se recuperó, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El joven acusado de homicidio calificado y tentativa de homicidio ha permanecido en prisión preventiva desde entonces. Su defensa busca que el presunto culpable salga de detención debido a problemas de salud. Según su abogado, Lex Ashton sufre una litiasis, la cual le provoca dolor incapacitante en ambos riñones. El defensor argumenta que en prisión no se le han brindado los cuidados necesarios. También solicita que se realicen pruebas psicológicas y psiquiátricas que no se han llevado a cabo.

Lo que prosigue en el caso es una audiencia intermedia en la cual se presentarán pruebas antes del juicio. De ser hallado culpable, Lex Ashton podría enfrentar hasta 70 años en prisión.