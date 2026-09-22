Ante rumores de candidatura de Citlalli Hernández, Sánchez Barrios afirma ser la mejor opción para Cuauhtémoc

Diputada local Diana Sánchez Barrios (Jennifer Garlem)

La diputada local Diana Sánchez Barrios reveló que no se bajará de la contienda interna de Morena y seguirá firme en su aspiración de competir por la coordinación en la alcaldía Cuauhtémoc rumbo a las elecciones de 2027, ello, debido a que se considera la mejor opción por si experiencia en ese territorio.

La coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente en el Congreso Capitalino, se dijo convencida de sus conocimientos, de su trabajo legislativo y territorial, así como del apoyo de los vecinos de las 33 colonias de la demarcación.

La declaración surge tras los rumores que sitúan a Citlalli Hernández como candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc y la declinación de aspirantes.

“Yo sigo adelante. Yo no voy a decir que me bajo. Si los demás compañeros decidieron bajarse de la encuesta porque ven una figura en Citlali, esa es su determinación”, anunció.

Ante medios de comunicación, Sánchez Barrios pidió esperar los resultados de la encuesta para conocer al candidato; además comentó que, “los compañeros que declinaron hicieron un análisis de que no era favorable para ellos. Citlalli no ha dicho que sí (compite). Esperemos la encuesta. Que la encuesta decida”.

Durante su posicionamiento dejó en claro que ella es la mejor opción y apuntaló su dicho al comentar que tiene mayor experiencia en el territorio para competir por Cuauhtémoc.

“Conozco Cuauhtémoc. Nací, crecí, he trabajado toda mi vida aquí. Quién puede darle una vida merecedora a las personas de Cuauhtémoc, todo lo que requiere la gente para un buen vivir, es una persona que está en Cuauhtémoc”, aseguró.

Para finalizar sobre este tema, la legisladora Sánchez Barrios aseguró que va a respetar los resultados de la encuesta y la decisión de los vecinos.

“Yo seguiré buscando la coordinación en Cuauhtémoc y si alguien lleva la delantera lo voy aceptar porque esa es una decisión de los habitantes de la demarcación”.

La legisladora informó que continuará recorriendo las calles de Cuauhtémoc porque es su deber escuchar a las y los ciudadanos; precisó que, “una queja puede convertirse en una gestión, una solicitud de información, un punto de acuerdo o una iniciativa. Depende del problema”.

“Lo importante es prestar oídos a las y los vecinos y dar seguimiento a sus necesidades”, reiteró.

Sobre su agenda legislativa dijo que va en varios ejes como el de vivienda, comercio popular, servicios, seguridad y espacio público entre otros.

Para finalizar, comentó que no tendría sentido representar a Cuauhtémoc si su trabajo estuviera desconectado de lo que ocurre en la alcaldía.

“Mi agenda no sale de una oficina. Sale de las necesidades que encuentro recorriendo Cuauhtémoc”, concluyó.