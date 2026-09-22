Harry Potter: La experiencia del Bosque Prohibido en CDMX; ¿Cómo y dónde registrarse para la lista de espera de boletos?

Bosque Prohibido en CDMX Harry Potter tendrá una nueva experiencia inmersiva en México este 2026.

La magia del mundo de Harry Potter creado por J.K. Rowling ha recorrido el mundo entero por casi tres décadas desde la publicación de su primera novela, un éxito que no sólo llevó la historia a la pantalla grande y ha influenciado parques temáticos en distintos continentes, sino que también fomentó la gira de experiencias inmersivas basadas en este popular universo.

Este 2026, México se prepara para recibir al enigmático Bosque Prohibido de Hogwarts en una nueva experiencia interactiva que tendrá por sede el Parque Naucalli.

A través de este mágico evento, el público tendrá la oportunidad de revelar los secretos más ocultos del tétrico bosque e incluso descubrir las criaturas mágicas que habitan el terreno; si no quieres perder esta oportunidad de exploración mística, ¡te contamos cómo participar en el registro!

‘Bosque Prohibido’ de Harry Potter en México: ¿dónde registrarte para comprar boletos?

A un año de Harry Potter: Visions of Magic, la franquicia vuelve a México con una nueva experiencia que ampliará el mágico mundo de Hogwarts, invitando al público a incursionar en nada más y nada menos que los rincones del Bosque Prohibido, un terreno mágico repleto de secretos y criaturas mágicas no siempre tan inofensivas.

De acuerdo con la información oficial, el registro para la lista de espera ya está disponible en la página oficial del mágico evento en México; este nuevo proceso de adquisición de boletos se ha popularizado en experiencias inmersivas de este tipo, ya que generan una alta demanda entre fanáticos y fanáticas.

El registro se mantendrá abierto hasta el inicio de la preventa exclusiva (cuya fecha todavía no ha sido revelada). Para las personas que decidan no registrarse, tendrán por opción la venta general que arracará el martes 29 de septiembre a las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

La experiencia inmersiva del Bosque Prohibido de Harry Potter está pensada para asistentes de todas las edades, no obstante, los niños y niñas menores de 12 años deberán contar con la compañía de un adulto; por otra parte, menores de tres años pueden ingresar gratis al evento.

Experiencia ‘Bosque Prohibido’ de Harry Potter en CDMX: fechas, sede y actividades

El montaje del emblemático bosque de Hogwarts tendrá por sede el Parque Naucalli, ubicado en el municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el Periférico Norte, Blvd. Manuel Ávila Camacho Manzana 020, Boulevares, 53150, y su duración programada de experiencia inmersiva es de 60 a 90 minutos aproximadamente.

“Ubicada en un entorno natural impresionante, esta experiencia ha sido creada por diseñadores teatrales galardonados y expertos en experiencias inmersivas”, señala la página oficial del Bosque Prohibido en México, destacando que los y las asistentes podrán explorar el terreno mágico, descubrir animales fantásticos e incluso lanzar hechizos interactivos.

No sólo eso, sino que los fanáticos y fanáticas de Harry Potter también podrán recrear escenas icónicas de la saga que se vivieron en este terreno, tales como el encuentro con el hipogrifo Buckbeack.

Una vez finalizada la caminata nocturta, podrás explorar la zona del pueblo para acercarte a las opciones gastronómicas y de bebidas inspiradas en el mundo mágico, así como expositores de merch oficial.

¿Cuándo y a qué hora será la experiencia Bosque Prohibido de Harry Potter en México?

Los recorridos interactivos comenzarán a partir de las 18:45 horas, priorizando la caída de la noche para que los efectos especiales y la iluminación del montaje luzca en su máximo esplendor, garantizando una experiencia única.

Mientras que la fecha de preventa exclusiva se revelará a quienes realicen su registro en la lista de espera, la venta general se llevará a cabo el 29 de septiembre a través de la aplicación y el sitio web de Fever.

La apertura oficial está programada para el 23 de octubre de 2026, ¡así que aparta el día en tu calendario!