Más de 6 mil millones de pesos en observaciones al gobierno de Tlalnepantla

Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla

Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, informó este martes, en conferencia de prensa que por medio de auditorías Gobierno local, DIF Tlalnepantla y OPDM, se realizó un reporte fiscal de los años 2022 y 2023 por 6 mil 139 millones, 199 mil 753 pesos.

Detalló que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realizó 98 observaciones por un monto de 3 mil 76 millones 110 mil 800 pesos, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), llevó a cabo 13 observaciones de responsabilidad administrativa sancionatoria por un monto de 160 millones, 940 mil 303 pesos.

El edil municipal declaró que por este desfalco del gobierno anterior, existen 14 denuncias penales en contra de ex funcionarios de alto rango, además de que han sido llamados a declarar ex servidoras y servidores púbicos tanto del OPDM como del anterior gobierno local y será la propia Fiscalía y los órganos de control, los encargados de fincar las debidas responsabilidades.

Entre las irregularidades encontradas se suman que una chapata costaba hasta tres mil pesos, una botella de alcohol, 10 mil pesos y cuentas en restaurantes que rebasaban los 14 mil pesos; también existen una serie de obras pagadas y no ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2023, como el pozo Pirules ubicado en la colonia San Andrés Atenco por un monto superior a los 17. 3 millones de pesos y el pozo Santa Mónica en el fraccionamiento Jardines de Santa Mónica por un monto de más de 17.2 millones de pesos.

Además se encontraron más de 40 expedientes de contrataciones públicas de adquisiciones y servicios con la firma falsificada del ex Director de Administración por más de 300 millones de pesos.