“Las ciudades no deben ser lugares donde vivan quienes más tienen”, Brugada en NY

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

Durante una conferencia de prensa realizada en Nueva York, en el marco del Encuentro de las 20 Ciudades más Influyentes en el Mundo (U20), la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, coincidieron en la necesidad de construir ciudades más asequibles, diversas y solidarias.

La mandataria capitalina aseguró que tanto Nueva York como la Ciudad de México comparten una visión sobre el derecho de las personas a habitar las ciudades, frente a los retos que enfrentan las grandes urbes en materia de vivienda, movilidad, cuidados y acceso al espacio público.

“Nueva York y la Ciudad de México compartimos una convicción profunda: las ciudades no pueden convertirse en lugares donde sólo puedan vivir quienes más tienen”, afirmó.

La jefa de Gobierno señaló que una ciudad democrática debe garantizar que todas las personas, sin distinción alguna, puedan formar parte de ella y acceder a condiciones básicas para desarrollar su vida.

“Una ciudad verdaderamente democrática es una ciudad donde todas y todos caben; donde tener una vivienda, transportarse, cuidar a una familia y disfrutar del espacio público no sean privilegios, sino derechos”, expresó.

Durante el encuentro, el alcalde de Nueva York destacó también las políticas impulsadas por Brugada en la Ciudad de México, particularmente la creación de las Utopías y el desarrollo de un Sistema Público de Cuidados.

Ambos gobernantes coincidieron en que las ciudades deben ser espacios para la construcción de paz, el refugio y el bienestar de las personas, ante los desafíos que enfrentan las grandes concentraciones urbanas.

En este sentido, plantearon que las ciudades del futuro deben ser asequibles para continuar siendo habitables, diversas para preservar su libertad y solidarias para evitar que sectores de la población queden atrás.

La participación de Brugada se realizó como parte de sus actividades en Nueva York con motivo del U20, un espacio que reúne a autoridades de las ciudades que forman parte del Grupo de los 20 (G20) para abordar desafíos urbanos y compartir políticas públicas.