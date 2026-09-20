Metepec se suma al Día Mundial de la Limpieza con jornada ciudadana

En el marco del Día Mundial de la Limpieza, este 20 de septiembre se llevó a cabo una jornada ciudadana de recuperación comunitaria en el parque de la colonia Juan Fernández Albarrán, en Metepec. En el lugar, cerca de 30 vecinos unieron esfuerzos para sanear y revitalizar este espacio público.

La actividad estuvo encabezada por José Carlos Bernal Rosales, coordinador estatal del Valle de Toluca de la organización internacional World Cleanup Day, y Carlos de la Peña, presidente de la asociación civil Ciudadano Comprometido por Metepec A.C.

Esta organización local cuenta ya con aproximadamente una década de trayectoria en el municipio, habiendo iniciado sus primeras acciones comunitarias mediante la entrega directa de bolsas de basura a los habitantes para incentivar el correcto manejo de los desechos.

Jornada ciudadana de recuperación comunitaria en el parque de la colonia Juan Fernández Albarrán, en Metepec

Participación local con alcance global

La jornada en Metepec se alineó con el movimiento global promovido por Let’s Do It World, red internacional que impulsa la acción comunitaria para hacer frente a la crisis de residuos sólidos. El 20 de septiembre fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Limpieza, con el objetivo de generar conciencia ecológica y fomentar la corresponsabilidad social.

Durante la actividad, los asistentes realizaron labores de recolección de basura, deshierbe y acondicionamiento general del parque, sumando a Metepec a las acciones que se desarrollaron de manera simultánea en diversos países.

Participación local con alcance global

Nombramiento para consolidar el trabajo ambiental

Como parte del encuentro, se formalizó el nombramiento de Carlos de la Peña como coordinador municipal de World Cleanup Dayen Metepec. Este reconocimiento busca articular esfuerzos futuros entre las organizaciones internacionales y el liderazgo comunitario que la asociación civil ha consolidado durante diez años en el municipio.

Con esta jornada, la comunidad de la colonia Juan Fernández Albarrán reafirma la importancia del trabajo colectivo para la recuperación del entorno urbano y la preservación del medio ambiente.