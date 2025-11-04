Vales MERCOMUNA CDMX: ¿hasta cuándo se pueden usar y en dónde los aceptan?

Vales Mercomuna

El programa MERCOMUNA CDMX continúa beneficiando a miles de familias de la Ciudad de México con vales que pueden utilizarse para adquirir productos de primera necesidad. Este apoyo forma parte de una estrategia del gobierno capitalino para impulsar el consumo local y respaldar a los pequeños comercios en las distintas alcaldías.

¿Hasta cuándo se pueden usar los vales MERCOMUNA CDMX?

De acuerdo con información oficial, los vales MERCOMUNA podrán utilizarse hasta el 28 de febrero de 2026, por lo que se recomienda a los beneficiarios hacer uso de ellos antes de la fecha límite, ya que una vez vencidos no tendrán validez ni podrán canjearse por efectivo.

¿Dónde se pueden utilizar los vales MERCOMUNA?

Los vales pueden ser utilizados en tiendas de abarrotes, tortillerías, panaderías, carnicerías, recauderías y papelerías que estén registradas dentro del programa. Para identificar los establecimientos participantes, basta con verificar que tengan visible el cartel de “Negocio MERCOMUNA”, o consultar la lista completa en la página oficial del gobierno de la Ciudad de México.

Además, el programa permite a los pequeños comerciantes recibir el pago de los vales de manera segura y rápida a través de las plataformas designadas por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), contribuyendo así a mantener un flujo económico dentro de las comunidades.

Los vales MERCOMUNA no solo representan un apoyo alimentario, sino también una forma de reactivar la economía barrial y fomentar el consumo responsable en la capital del país.