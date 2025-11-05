Vecinos se hartan de morenistas: atan a funcionarios de la 4T por falta de agua

Manifestantes amarran a funcionarios de MORENA

La tensión en el municipio de El Oro, Estado de México, alcanzó su punto más alto luego de que un grupo de vecinos, desesperados por la falta de agua potable y la acumulación de basura en las calles, decidió retener y amarrar a varios funcionarios del ayuntamiento. La manifestación, que comenzó como una exigencia pacífica, terminó reflejando el profundo enojo social que vive la comunidad.

De acuerdo con los testimonios de los presentes, cuatro servidores públicos fueron atados en señal de protesta, mientras los pobladores pedían que la alcaldesa saliera a enfrentar las quejas directamente. Los inconformes denunciaron que desde hace meses viven sin servicios básicos y sin respuestas claras por parte de las autoridades municipales.

Crisis política y vacío de autoridad

La protesta ocurre días después de que el cabildo local solicitara la destitución de la alcaldesa, argumentando un clima de ingobernabilidad y abandono en la administración pública. Los regidores y parte del personal municipal habían advertido previamente sobre la falta de recursos y la parálisis en la prestación de servicios, situación que generó aún más molestia entre los habitantes.

Los pobladores aseguran que las promesas de mejora nunca se cumplieron, y que la indiferencia oficial provocó un ambiente de frustración generalizada. “Ya estamos cansados de esperar. No hay agua, no hay limpieza y nadie da la cara”, expresaron algunos de los manifestantes durante la protesta.

El conflicto en El Oro refleja un hartazgo social acumulado, donde la desconfianza y el enojo hacia las autoridades locales se han transformado en acciones cada vez más radicales. Entre calles llenas de basura y tinacos vacíos, los habitantes resumen su sentir en una sola frase: “En El Oro ya no hay gobierno, solo rabia contenida.”