Buscan liberar a Carlota N, la mujer que disparó a invasor en Chalco

Carlota 'N' La audiencia busca prisión domiciliaria debido a que la acusada padece diabetes tipo 2. (Especial)

La audiencia de Carlota ‘N’, la mujer mayor de 74 años acusada por homicidio tras disparar a dos invasores ilegales en su propiedad de Chalco, dio inicio este miércoles 5 de noviembre de 2025, donde la acusada espera obtener la prisión domiciliaria.

La defensa de la adulta mayor solicita que cumpla su condena bajo arresto domiciliario, argumentando que es una mujer de avanzada edad que padece Diabetes Tipo 2; además, el estado de su salud ha sufrido un declive desde su tiempo en la cárcel.

¿Cuáles son los argumentos de la defensa de Carlota ‘N’ en la audiencia?

De acuerdo con Arturo Santana Alfaro, hijo de Carlota y en entrevista con el periodista Jorge Aguilar para La Crónica de Hoy, señaló que la alimentación que su madre recibe en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco no es la adecuada, pues favorece el avance de su enfermedad.

“Vamos a proponer un domicilio para que pueda llevar su proceso en el Estado de México”, informó, asegurando que están llevando todos los procedimientos marcados por la Ley.

Hoy miércoles, en la audiencia de Carlota ‘N’, familiares y conocidos se han reunido para mostrar su apoyo a la acusada con lonas y cartulinas fuera del penal de Chalco, mientras esperan por la resolución.

Las personas presentes han expresado su preocupación por la salud de Carlota, resaltando que la época invernal próxima podría deteriorar aún más la enfermedad de la mujer mayor.

¿Quiénes son los hijos de Carlota ‘N’, también acusados?

Mariana ‘N’ y Eduardo ‘N’, quienes acompañaban a su madre Carlota ‘N’ cuando la mujer disparó contra los invasores en su hogar de Chalco, fueron acusados con el cargo de homicidio calificado en el grado de tentativa.

A pesar de que señalaron haber escuchado un disparo en la residencia y que, por esa razón, Carlota actuó en “defensa propia” al sacar el arma para protegerse, el argumento se consideró inválido, pues la familia tuvo que haber esperado más tiempo a la respuesta de las autoridades.

Actualmente, Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’ se encuentran detenidos en el Centro Penitenciario de Miraflores en Chalco, Estado de México.

El crimen perpetrado por la adulta mayor y sus dos hijos, tuvo como resultado la pérdida de las vidas de un hombre de 51 años y un adolescente de 19 años de edad.