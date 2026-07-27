Cae un “Bueno de la GAM”, mujer de “La Anti Unión” y ladrones a casa habitación

Detenidos Sujetos a los que se les cumplimentó orden de aprehensión. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron seis órdenes de aprehensión, dos de ellas en reclusión por los delitos de extorsión agravada, contra la Salud y robo agravado a integrantes de grupos criminales.

Se trata de Christian “N” y Uriel Enrique “N”, Fernando “N” y Yari Jasmin “N”; Elevy Dannae “N”, y Omar Jorge “N”.

El 24 de julio, en el Reclusorio Norte, por delitos contra la salud, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Uriel Enrique Arteaga González, vinculado al narcomenudeo en distintas calles de la alcaldía Cuauhtémoc. También, en la misma demarcación fue capturado Christian Chávez Heredia, en la colonia Castillo Grande, vinculada a un grupo delictivo denominado “El Bueno de la GAM”, dedicado a la extorsión de comerciantes y locatarios.

El mismo día, en el penal de Santa Marta Acatitla, se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, en contra de Elevy Dannae López German de 26 años, posible integrante de la “Anti Unión Tepito”.

En Cuauhtémoc, los agentes detuvieron a Omar Jorge Serrano Rosas, por el delito de Robo agravado, vinculado a un robo a casa habitación ocurrido el 12 de julio en la colonia Irrigación, de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde causaron daños a las cerraduras y los muebles y sustrajeron unas mancuernillas de alta gama.

Finalmente, en Xochimilco, fueron arrestados Fernando Linares Alcántara de 22 años y Yari Jasmin Heredia Barrero, por el delito de robo agravado, vinculados al asalto a los habitantes de una vivienda en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc, ocurrido el nueve de junio.