Instalan luminarias de poste en 103 espacios públicos de Edomex

Luminarias en Edomex

El gobierno del Estado de México reveló que ha instalado 2 mil 986 luminarias de poste, de piso y tipo vela, todas con tecnología ecológica, en las 103 obras que ha realizado en lo que va de la administración, a través del programa de “Obra Pública”.

El secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), Carlos Maza Lara, expresó que una correcta iluminación transforma los espacios públicos en lugares amigables que promueven la cohesión familiar y el orgullo comunitario. Mencionó que es herramienta preventiva eficaz para mejorar los traslados de los transeúntes e inhibir conductas delictivas.

Maza Lara puntualizó que con espacios públicos, calles y andadores alumbrados, se eliminan las zonas de riesgo y los puntos ciegos, lo que brinda a las mujeres, niñas, niños, estudiantes y personas trabajadoras la tranquilidad de caminar por entornos seguros a cualquier hora.

Las luminarias fueron colocadas en más de 80 municipios. Afirmó que con estas obras los deportivos, parques, plazas municipales, recintos comunitarios y artísticos, vialidades y mercados, intervenidos o construidos por la Sedui, cuentan con un esquema energético que eleva la calidad de vida en las comunidades.

El titular de la Sedui enfatizó que el uso de estas tecnologías representa un avance en la mitigación de la huella de carbono estatal. Al sustituir los sistemas convencionales por luminarias LED y celdas solares autónomas, comentó, se logra un bajo o nulo consumo de la red eléctrica tradicional; esto disminuye la emisión de gases de efecto invernadero y promueve una cultura de sostenibilidad que preserva el entorno ecológico y los recursos naturales de la entidad para las futuras generaciones.