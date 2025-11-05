Cae “El Gordo” de “Los Malportados”, opera en CDMX, Morelos y Guerrero

Detenido Juan Flores Ruiz, alias "El Gordo". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Juan Flores Ruiz, alias “El Gordo”, colaborador del grupo delictivo “Los Malportados” dedicados a la venta y distribución de droga, homicidios, extorsión, despojo, secuestro y robo, que opera en diversas alcaldías de la Ciudad de México, en los Estados de México, Morelos y Guerrero.

Para su captura, los oficiales realizaban labores de seguridad en la avenida de Las Torres y la calle Canal de Garay, de la colonia Los Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa, cuando observaron a tres sujetos con bolsas con marihuana.

En ese momento, dos hombres corrieron en diferentes direcciones y los policías interceptaron a uno, “El Gordo”, cuando trataba de escapar, a quien le hallaron 21 bolsas pequeñas con marihuana, dos paquetes con cocaína, un teléfono celular y una mochila.

En agosto pasado, las autoridades detuvieron a Gustavo Aldair “N” alias “El Malportado” y/o “19”, quién sustituyó a Néstor Arturo “N” alias “El 20” al frente del “Cártel Nuevo Imperio” y quien también estaba al frente de la célula delictiva “Los Malportados”.

“El Malportado” y/o “19” está identificado como objetivo prioritario generador de violencia en la Ciudad de México, especialmente en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac, así como en el estado de Morelos y el Estado de México.

Los golpes de las autoridades en contra de este grupo delictivo comenzaron el 14 de junio de 2025, cuando elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Municipal de Ecatepec, detuvieron a dos personas por el delito de secuestro, así como la liberación de una víctima, en el Estado de México.

Sin embargo, la operación criminal de “Los Malportados” no se detuvo; el 12 de julio de 2025, dos hombres en motocicleta atacaron a balazos a una joven de 22 años en la colonia San Lorenzo Tlaltenango, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Una vez que se realizaron las investigaciones para ubicar a “Los Malportados”, diversas instituciones de seguridad viajaron al puerto de Acapulco, Guerrero, donde más “malportados” festejaron el cumpleaños de Gustavo Aldair “N”.

Cuando fueron ubicados, los agentes arrestaron a Carlos “N”, alias “El Cabezas” de 42 años, Ricardo “N” alias “El Frijol” de 36 años, Brayan “N” alias “Cuartito” de 28 años y José “N” de 31 años, se les aseguraron un vehículo, tres armas de diferentes calibres, 51 cartuchos útiles, cuatro básculas, 80 dosis de cristal, 50 gramos de pastillas de fentanilo, tres bolsas de medio kilo de cristal, y dos bolsas de marihuana con 165 gramos en total.

El Cártel Nuevo Imperio está relacionado al asesinato del jefe de Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Milton Morales Figueroa, baleado el 21 de julio del 2024 al exterior de una pollería en el municipio de Coacalco, Estado de México.

Más tarde, en octubre, fue capturado Adrián Michel Zapiain Islas, alias “Terry”, de 44 años de edad, integrante de la célula de los “Mal Portados” o “Cartel Nuevo Imperio”, en la alcaldía Azcapotzalco.

Ese mismo mes, la policía capitalina detuvo a cinco integrantes del grupo delictivo “Los Malportados”, que secuestraron a seis mariachis luego de una fiesta en la alcaldía Iztapalapa y los abandonaron en la alcaldía Tlalpan.

Estos criminales capturados son Juan Aarón Mancilla Meléndez de 53 años, Vidal Francisco Haro Ramírez de 35 años, y los menores de edad Bruno Irving y Kevin Omar y Alexis.

Los mariachis narraron que fueron contratados para tocar en una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, cuando terminaron con el tiempo de presentación, fueron retenidos en el sitio por los habitantes, que los agredieron físicamente y le provocaron quemaduras a algunos de ellos.

Los hombres agregaron que, la noche del domingo los subieron a una camioneta color negro y los abandonaron en la en la calle Silos y su esquina con Andador Caporal 2, de la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan.

Líder “El 20″, ya detenido

“El 20” fue detenido el 24 de julio del 2024, cuando la Fiscalía tuvo información de que el sujeto acudiría a un restaurante de sushi ubicado en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, sitio en el que reservó una mesa para 10 personas en el área privada del lugar.

Una vez confirmado el arribo del “20” al restaurante, detectives de la PDI desplegaron un operativo que derivó en la detención de Néstor “N”, alias “El 20”, así como en el aseguramiento de probable droga; un arma de fuego, cargadores y cartuchos útiles; y dispositivos móviles.

Previo a su captura, las autoridades del Estado de México ofrecían una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien aportara información que colaborara en su detención.

El sujeto permanece privado de su libertad dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, señalado de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo; cohecho, y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana.

El “Cártel Nuevo Imperio” es una célula que habría surgido aproximadamente en 2017, luego de la captura de Dámaso López Núñez alias “El Licenciado” y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano. El grupo está relacionado con diversas actividades ilícitas, como delitos contra la salud, homicidio, extorsión, secuestro y el robo de vehículo.

Además, sostenía disputas con otros grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y “La Familia Michoacana”, por el control de esos territorios, así como por la toma de puntos de venta y trasiego de droga.

Uno de sus enemigos, del Cártel de Jalisco Nueva Generación anunció que tomarían la operación delictiva en el municipio de Naucalpan para “hacer una limpia” y señalaron a la policía de esa demarcación de tener alianzas con “El 20”.