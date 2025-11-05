Construyen nuevas líneas de conducción de agua en Tlalpan para mejorar el abasto local

La alcaldía Tlalpan y el Gobierno de la Ciudad de México iniciaron la construcción de dos nuevas líneas de conducción de agua potable con el objetivo de fortalecer el suministro en diversas zonas de la demarcación y reducir la dependencia del sistema Cutzamala.

De acuerdo con la alcaldesa Gabriela Osorio, el proyecto beneficiará a más de 50 mil habitantes de las comunidades de San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, los ejidos de San Pedro Mártir y el centro de Tlalpan.

Una de las líneas se conectará al pozo Galeana y la otra se construirá frente al Hospital Gea González. Ambas conducirán el agua hacia el sistema de rebombeo del campo de béisbol de La Joya, desde donde será enviada a tanques de almacenamiento para su distribución en los hogares.

La obra contempla la inyección de aproximadamente 100 litros por segundo al sistema, lo que permitirá mejorar la presión y la continuidad del servicio en las zonas más altas de la alcaldía.

Los trabajos se desarrollan sobre Galeana, de Congreso a Magisterio Nacional, y en Calzada de Tlalpan, de Tezoquipa al campo de béisbol de La Joya. Se estima que tendrán una duración de 10 semanas y se realizarán con tecnología de perforación horizontal dirigida, con el fin de reducir las afectaciones a la circulación, al comercio y a los vecinos.

La administración local aclaró que el proyecto no tiene relación con el Estadio Azteca, como ha circulado en algunos espacios, sino que forma parte de un plan de infraestructura hidráulica para aprovechar pozos propios y fortalecer el abasto en la demarcación.

Durante el periodo de ejecución, las autoridades informaron que no se suspenderá el suministro de agua y que se mantendrá comunicación constante con los vecinos para dar a conocer los avances de las obras.