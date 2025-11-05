¿Cuándo será el Festival Navideño 2025 en CDMX? Fechas, horarios y todo lo que tienes que saber sobre las actividades

¿Cuando será el Festival Navideño 2025 en CDMX? Fechas, horarios y todo lo que tienes que saber sobre las actividades.

Una de las temporadas más esperadas del año ya está aquí y con ella el Festival Navideño de la CDMX, el cual tiene como objetivo ser el punto de encuentro entre los amantes del chocolate caliente, los regalos artesanales, tomarse la foto con Santa Claus y, por supuesto, probar todo tipo de rosca de Reyes.

En esta edición, se estima que el Festival Navideño 2025 cuente con la participación de más de 60 expositores que ofrezcan decoraciones navideñas, una amplia oferta gastronómica de temporada, shows y un ambiente totalmente enfocado en la familia.

¿Cuándo y dónde será el Festival Navideño 2025 en CDMX?

El festival se llevará a cabo el 13 y 14 de diciembre en Jalapa 38, colonia Roma Norte, Ciudad de México. La entrada será gratuita y el horario será de 10:00 am a 7:00 pm ambos días.

¿Cómo llegar al Festival Navideño 2025 en CDMX?

Para llegar en transporte público, puedes usar la Línea 1 del Metrobús hasta la estación Durango, y de ahí caminar tres calles hasta Jalapa 38. Otra opción es utilizar el Metro hasta la estación Insurgentes, salir de la Glorieta de los Insurgentes y caminar por la calle Jalapa hasta el número 38.

Si eres un amante de la Navidad, sin duda alguna vas a disfrutar las luces, adornos, artesanías y música en vivo que el harán que el Festival Navideño 2025 tiene para ti.