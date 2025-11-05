Presentan balance anual del trabajo de las Comisiones de Participación Comunitaria

Presenta IECM balance anual del trabajo de las Comisiones de Participación Comunitaria

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó el Segundo Informe de Seguimiento al Desempeño de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), en el cual se reporta que el 96.44 por ciento de estos órganos ciudadanos cumplieron con las metas y normativas establecidas durante el periodo comprendido entre el 1º de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

El documento, aprobado por el Consejo General del IECM durante su Décima Sesión Ordinaria, evaluó el trabajo de 1,769 comisiones activas en las 16 alcaldías de la capital. De acuerdo con el informe, la mayoría de las COPACO mostró regularidad en sus procesos de organización, participación en sesiones de trabajo y cumplimiento de acuerdos, además de contribuir a la transparencia mediante la difusión oportuna de convocatorias.

El balance indica que 86.26 por ciento de las comisiones registraron sus actividades, propuestas y votaciones en tiempo y forma a través del Sistema de Seguimiento para el Diagnóstico de las Comisiones de Participación Comunitaria (SEDICOP), herramienta que permite dar visibilidad y trazabilidad a los procesos vecinales.

El documento señala que 25.04 por ciento de las COPACO realizaron al menos dos asambleas de Presupuesto Participativo durante el periodo analizado, mientras que 27.30 por ciento participó en al menos un curso de capacitación con la asistencia mayoritaria de sus integrantes. En tanto, 0.17 por ciento presentó planes de trabajo aprobados en asamblea y 1.30 por ciento registró asistencia mayoritaria a reuniones sobre temas distintos al Presupuesto Participativo.

El IECM destacó que este ejercicio permite identificar avances, áreas de oportunidad y buenas prácticas comunitarias, así como establecer una línea base para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.