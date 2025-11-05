¿Qué vacunas pondrán gratis en Zócalo CDMX? fechas y horarios para la aplicación

Megacentro de vacunación en el Zócalo de la CDMX ¿Qué vacunas aplicaran gratis? (Gobierno de la Ciudad de México)

La campaña, anunciada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, promete aplicar de manera gratuita más de 2 millones de dosis a capitalinos. Te decimos cuándo se realizará la aplicación de las vacunas en el Zócalo de la CDMX.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pone en marcha la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, en la prevención y reforzamiento del esquema de vacunación de las personas que acudan a la plancha de la Ciudad, como parte de esta campaña que busca fortalecer y prevenir las epidemias y contagios.

💉 ¡Un piquetito hoy, protección por meses! 🛡️



❄️ Este invierno, la vacunación es tu mejor aliada contra la influenza, Covid-19 y neumococo. 🦠Respira profundo, pon tu canción favorita y convierte el momento en algo rápido y seguro. 🎶✨



❤️ Ponte tu refuerzo en la Campaña… pic.twitter.com/9q5vXwIuXA — ISSSTE (@ISSSTE_mx) November 5, 2025

¿Qué vacunas aplicarán gratis en el Zócalo capitalino?

El frente frío número 11 ha dejado estragos en varias alcaldías de la ciudad, y como parte de la campaña invernal, se ha instalado el megacentro de vacunación en el Zócalo de la Ciudad de México, donde los chilangos podrán aplicarse de manera gratuita el refuerzo anual para prevenir COVID-19, influenza, neumococo y tétanos, así como la triple viral: (sarampión, rubéola y paperas)

Fechas y horarios de aplicación de las vacunas gratuitas en el Zócalo de la Ciudad de México

La campaña, anunciada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio inicio este martes 4 de noviembre en el megacentro de vacunación, instalado en el Zócalo de la Ciudad de México.

En la inauguración se atendió a más de 1,600 capitalinos y, según información de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la implementación de refuerzos continuará hasta marzo de 2026, en cuyo periodo cualquier persona podrá acudir a la plancha de la ciudad, para recibir su refuerzo, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Esta campaña de vacunación es resultado de la coordinación de distintas instituciones públicas, entre ellos; la Secretaría de Salud local, la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Central de Abasto (CEDA), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las Utopías y la UNAM, por lo que el refuerzo estará disponible en otros sitios, además del megacentro de vacunación instalado en el Zócalo Capitalino.

¿Dónde más se aplicarán las vacunas gratuitas en CDMX?

El refuerzo anual de vacunación es importante para evitar el contagio y la propagación de enfermedades respiratorias, por lo que se recomienda inhalar y exhalar lentamente antes y durante la aplicación para relajar el cuerpo y recibir el beneficio que dura meses.

La aplicación del refuerzo gratuito que ofrece la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 estará disponible en cualquier unidad médica del ISSSTE, y su aplicación se llevará a cabo en brigadas en centros de trabajo, vacunación intramuros en unidades médicas ISSSTE y en el megacentro de vacunación UNAM, que ofrece atención del 10 al 14 de noviembre, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.