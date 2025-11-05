Reporta Tlalnepantla disminución en delitos de alto impacto

Tlalnepantla registró una disminución de aproximadamente 19 puntos en delitos de alto impacto durante el periodo de enero a octubre del presente año. Las autoridades locales atribuyen esta mejora a los diversos operativos implementados y a la estrategia de proximidad social que se ejecuta en el territorio.

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, detalló que el delito de homicidio doloso muestra una tendencia a la baja del 19 por ciento. “Esta situación no tiene conforme a las autoridades municipales”, aclaró el edil, aunque reconoció que el indicador refleja que las acciones emprendidas comienzan a dar resultados.

Respecto a delitos como secuestro, trata de personas y feminicidios, el alcalde afirmó que no se reporta cifra negra en estos rubros. Asimismo, comprometió que se continuarán desarrollando campañas y actividades preventivas para mantener en cero el registro de víctimas en estas categorías delictivas.

En contraste, Pérez Cruz explicó que el incremento en las cifras de narcomenudeo se debe directamente al aumento de detenciones. Señaló que este resultado deriva de los operativos interinstitucionales que se realizan en coordinación con dependencias federales y estatales, como parte de la estrategia de seguridad nacional.

Sobre el robo de vehículos, el funcionario municipal reportó una “sensible reducción” tanto en su modalidad con violencia como sin violencia. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la ciudadanía para que realice las denuncias correspondientes en caso de ser víctimas de este ilícito.

Raciel Pérez, destacó la implementación del Plan Integral de Oriente impulsado por el gobierno federal, que incluye un esquema de seguridad con mando único. Este modelo contempla la participación coordinada de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno para preservar la paz en las comunidades.

“No estamos satisfechos con este resultado y estamos trabajando para que el próximo año esa curva esté totalmente dominada a la baja”, afirmó el munícipe. Reconoció que “falta mucho por hacer en materia de seguridad” y confirmó que continuarán los operativos interinstitucionales y las estrategias de vinculación policial.

La persistencia en las estrategias de proximidad social y el rescate de espacios públicos forman parte del plan de acción que, según las autoridades, busca consolidar la tendencia favorable en los indicadores de seguridad para los próximos meses.