Ecatepec recibe tren de pavimentación con valor de 35 millones de pesos

El municipio de Ecatepec continúa avanzando en materia de infraestructura y desarrollo urbano. Este día, la Presidenta Municipal Azucena Cisneros Coss, acompañada del Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, y del Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Maestro Armando Quintero, recibió oficialmente un tren de pavimentación con un valor de 35 millones de pesos, otorgado por la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el acto, la alcaldesa Cisneros Coss agradeció profundamente el respaldo del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, quienes a través del Plan Oriente están impulsando acciones concretas para mejorar la infraestructura urbana, la movilidad y las condiciones de vida de las y los mexiquenses.

El tren de pavimentación está integrado por maquinaria moderna y especializada que permitirá acelerar los trabajos de repavimentación y mantenimiento vial en las principales avenidas y calles del municipio. Con este equipo, el gobierno de Ecatepec busca avanzar en la recuperación de vialidades dañadas, mejorar la conectividad entre colonias y reducir los tiempos de traslado de miles de habitantes que diariamente utilizan estas rutas para dirigirse a sus centros de trabajo, escuelas o actividades cotidianas.

Azucena Cisneros destacó que este nuevo recurso representa un paso importante dentro del plan integral de rehabilitación de calles y avenidas, un programa que tiene como objetivo devolverle a Ecatepec una imagen urbana digna, segura y funcional. Señaló también que la colaboración entre los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— ha sido clave para concretar proyectos que durante años fueron postergados.

Por su parte, autoridades federales reconocieron el esfuerzo de la administración municipal por mantener una coordinación constante en la planeación y ejecución de obras públicas que benefician directamente a la ciudadanía.

Finalmente, la Presidenta Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando con honestidad, transparencia y eficiencia para que los recursos entregados se traduzcan en resultados visibles y duraderos. “Con esta maquinaria fortaleceremos el plan de repavimentación, recuperaremos nuestras vialidades y mejoraremos la movilidad y la calidad de vida de todas y todos los ecatepenses”, expresó.