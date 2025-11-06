¿Habrá megabloqueo de vialidades en Ecatepec, Edomex?: lo que se sabe de la protesta de transportistas

¿Habrá megabloqueo de vialidades en Ecatepec, Edomex? La alianza de transportistas HAMOTAC se deslinda de las movilizaciones anunciadas para este viernes 7 de noviembre. (@NeriSantiago15 y @DominioPblico3)

Tras anunciarse un megabloqueo en Ecatepec por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), una organización homónima desmiente la movilización, generando incertidumbre.

Todo comenzó a partir del anuncio de la manifestación por transportistas de la organización AMOTAC ante la inconformidad por supuestos abusos de autoridad y extorsión por parte de elementos de seguridad.

Después de este anuncio, una organización homónima denominada H. Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC) emitió un comunicado deslindándose del movimiento, asegurando que mantenían una buena relación de cooperación con el Gobierno del Estado de México.

Ante lo anterior, ha surgido incertidumbre respecto a si se llevará a cabo el megabloqueo planeado para este viernes 7 de noviembre y sobre cuál organización creer.

¿Qué es la AMOTAC?

Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. es una asociación civil de transportistas que buscan resguardar los derechos del sector de transportistas en relación con regulaciones del gobierno.

En la actualidad existen dos organizaciones con el mismo nombre; mientras que una únicamente se llama AMOTAC, la otra se denomina HAMOTAC.

De acuerdo con los comunicados compartidos por ambas asociaciones, se puede entender que existe un desacuerdo entre los representantes.

Por una parte, HAMOTAC, cuyo presidente es Carlos García Alvarez, afirma que hubo una usurpación del nombre de la organización y que no mantienen relación ni comparten ideología con Miguel Angel Santiago Solis, coordinador de AMOTAC.

Por el contrario, en el comunicado de AMOTAC firmado por Miguel Angel Santiago Solis como coordinador nacional y Neri Santiago Nava como delegado estatal, se menciona otra versión.

En el mensaje se indica que el 19 de noviembre de 2024 fue destituido de la organización Carlos Plata Paredes, quien después formó la organización HAMOTAC; ahí mismo se solicita a la población no confundir ambas organizaciones.

¿Habrá megabloqueo de vialidades en Ecatepec, Edomex?

Con lo anterior, a pesar de la existencia de ambas organizaciones, la AMOTAC ha dado a conocer que continuará con el megabloqueo este viernes 7 de noviembre, independientemente de lo que indique la otra organización.

El bloqueo en los diferentes puntos de Ecatepec iniciará este viernes a las 8:00 de la mañana.

¿Qué vialidades estarán cerradas este viernes 7 de noviembre?

Las vialidades que serán bloqueadas por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) este viernes 7 de noviembre son las siguientes: