Huixquilucan impulsa la educación con programa de Prepa Abierta

El gobierno municipal de Huixquilucan, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, invita a las y los ciudadanos a iniciar o concluir sus estudios de preparatoria abierta, un programa educativo que busca brindar más oportunidades de superación académica y profesional a los habitantes del municipio. Esta iniciativa forma parte de las acciones implementadas por la administración 2025-2027 para fortalecer la educación y abrir espacios de aprendizaje accesibles para todos los sectores de la población.

Proceso de inscripciones y beneficios del proyecto

El programa cuenta con inscripciones durante todo el año, lo que permite a las personas integrarse en el momento que mejor se adapte a sus horarios y necesidades personales. Además, los trámites son completamente gratuitos, no se requiere examen de admisión y no hay límite de edad, por lo que cualquier persona interesada puede participar, sin importar su situación académica, laboral o familiar. Esta flexibilidad convierte a la Prepa Abierta en una excelente opción para quienes por distintos motivos no pudieron concluir sus estudios en el sistema escolarizado tradicional.

Otro de los beneficios más destacados es que los estudios cuentan con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que garantiza que los egresados puedan continuar su formación profesional o acceder a mejores oportunidades laborales en el futuro. De esta manera, el gobierno municipal contribuye a combatir el rezago educativo y a fomentar el desarrollo personal y económico de sus habitantes.

La Dirección General de Desarrollo Social, encabezada por la administración municipal, reafirma con este programa su compromiso con la educación como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida. Bajo el lema “¡Tu educación es tu futuro!”, el municipio busca motivar a jóvenes y adultos a concluir su formación media superior, demostrando que nunca es tarde para seguir aprendiendo y alcanzar metas.

Las personas interesadas pueden solicitar informes al número 55 2595 7050, extensión 6711, o acudir directamente a las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicadas en Calle Luis Pasteur, San Juan Bautista, Huixquilucan de Degollado, Estado de México.

Con estas acciones, Huixquilucan se consolida como un municipio que apuesta por la educación incluyente y el desarrollo social, fomentando que cada ciudadano continúe sus estudios, eleve sus oportunidades y logre sus sueños personales y profesionales.