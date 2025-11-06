Ixtapaluca mejora la movilidad con la construcción de guarniciones y banquetas en San Joaquín La Cabecera

El Gobierno Municipal de Ixtapaluca, encabezado por la Presidenta Municipal Lupita Díaz, continúa trabajando para mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de las familias, esta vez con la construcción de guarniciones y banquetas en la comunidad de San Joaquín La Cabecera, una obra que beneficiará directamente a más de 3,500 habitantes.

Estas acciones forman parte de las inversiones realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2025, un programa federal destinado a reducir las brechas sociales y fortalecer el desarrollo de los municipios. Gracias a este apoyo, se están ejecutando obras que mejoran la movilidad, la accesibilidad y la seguridad de peatones en distintas zonas de Ixtapaluca.

Los trabajos incluyen la construcción de nuevas guarniciones y banquetas, así como la rehabilitación de tramos deteriorados, lo que permitirá una circulación más segura para los transeúntes, especialmente para personas adultas mayores, niñas y niños que diariamente utilizan estas vialidades para acudir a la escuela, al trabajo o al mercado local.

Durante el arranque de los trabajos, la Presidenta Municipal Lupita Díaz agradeció el respaldo de la comunidad y destacó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura básica que brinde bienestar real a las familias. “Estas obras representan el esfuerzo conjunto de un gobierno que escucha, gestiona y cumple. Mejorar las calles y banquetas es garantizar seguridad y movilidad para todos”, señaló la alcaldesa.

Vecinos de San Joaquín La Cabecera reconocieron la iniciativa y expresaron su agradecimiento al gobierno municipal por atender una necesidad que llevaba años siendo solicitada. Mencionaron que contar con banquetas bien construidas mejora no sólo la seguridad vial, sino también la imagen urbana de la comunidad, haciendo de su entorno un lugar más ordenado y funcional.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Ixtapaluca reafirma su compromiso con el desarrollo social y urbano, priorizando proyectos que impactan directamente en el bienestar de las familias. Estas obras son parte de una estrategia más amplia para seguir transformando al municipio con infraestructura segura, moderna y accesible.

Gracias al trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía, Ixtapaluca avanza hacia un entorno más seguro, digno y con mejores condiciones para todos.