Naucalpan entrega la rehabilitación del Parque Oyamel como parte del programa Huellas de la Transformación

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el Presidente Municipal Isaac Montoya Márquez, continúa con su labor de rescatar y dignificar los espacios públicos del municipio mediante el programa Huellas de la Transformación, una estrategia que busca llevar bienestar, justicia social y espacios seguros a todas las comunidades, especialmente a aquellas que durante años fueron olvidadas.

En esta ocasión, el alcalde encabezó la entrega oficial de la rehabilitación del Parque Oyamel, ubicado en la colonia Minas Coyote, uno de los puntos más representativos de la zona. Este espacio público fue completamente renovado gracias al trabajo coordinado entre distintas áreas del gobierno municipal, en particular la Dirección de Servicios Públicos, que llevó a cabo una intervención integral para mejorar las condiciones del lugar.

Como parte de las labores realizadas, se instalaron 45 luminarias nuevas para garantizar mayor seguridad durante la noche, se aplicaron 30 toneladas de mezcla asfáltica en caminos internos, se realizaron trabajos de balizamiento, clareo de árboles, limpieza general y pintura de áreas comunes. Además, se rehabilitaron los juegos infantiles, canchas deportivas y aparatos de ejercicio, permitiendo que niños, jóvenes y adultos mayores cuenten con un entorno más adecuado para la convivencia y la recreación.

Durante la inauguración, Montoya Márquez destacó la importancia de recuperar los espacios públicos como una forma de fortalecer el tejido social y devolverle a la ciudadanía lugares dignos para el esparcimiento. “Las colonias que antes eran las últimas, hoy son prioridad”, afirmó el edil, al señalar que estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para atender las necesidades reales de las comunidades.

El Parque Oyamel beneficiará directamente a más de 15 mil vecinas y vecinos de las colonias Minas Coyote, Ampliación Minas Coyote y Ampliación Minas Palacio, quienes ahora podrán disfrutar de un entorno más limpio, iluminado y seguro. Vecinos de la zona expresaron su agradecimiento al gobierno municipal por escuchar sus peticiones y responder con hechos visibles.

Con estas acciones, el Gobierno de Naucalpan reafirma su compromiso de construir bienestar desde el territorio, impulsando un modelo de gestión cercano, honesto y transformador, donde los espacios públicos se convierten en puntos de encuentro y orgullo para toda la comunidad.