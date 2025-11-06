¿Quién es Arturo Ávila y cuál es su conflicto con Alessandra Rojo de la Vega?

Conflicto (Especial)

El diputado federal de Morena, Arturo Ávila Anaya y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, actualmente mantienen una disputa pública luego de que la activista Ana Pat Arteaga Massieu presentara una denuncia ante la Fiscalía de la CMDX contra el morenista por presuntas amenazas de muerte enviadas desde su cuenta de X.

¿Quien es Arturo Ávila?

Es un diputado federal de Morena desde 2024. Antes fue candidato en Aguascalientes y es empresario del sector de seguridad y blindaje.

¿Cuál es el conflicto con la Alcaldesa de Cuauhtémoc?

La disputa comenzó luego de que Arteaga Massieu presentara una denuncia contra Ávila Anaya, quien asegura que recibió amenazas de muerte por parte del diputado. Tras hacerse pública, Alessandra Rojo de la Vega se posicionó del lado de la denunciante y exigió a las autoridades investigar debidamente al implicado.

Ya decía yo que la violencia del vocero nacional de Morena @arturoavila_mx no era normal. Sus amenazas de muerte a una mujer @anapatam_mx deben tener castigo y más en estos momentos, en un país que derrama sangre todos los días.



¡Ya basta! ¡Ya! pic.twitter.com/41vNeE2wAZ — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) November 3, 2025

Respuesta del diputado

Por su parte, Ávila Anaya rechazó haber amenazado a la activista e indicó que todo esto se trata de un montaje en su contra.

En conferencia de prensa, aseguró que esto es un montaje orquestado por Rojo de la Vega, en un “intento burdo de difamación”, ya que existen inconsistencias en el material presentado como prueba.

“Por si a alguien no le quedaba claro que detrás de esto hay dinero, dinero, claro que hay dinero para tratar de atacar a nuestro movimiento, pero aquí fueron tan absurdos y tan torpes que se les cayó”, expresó.

Asimsimo, precisó que la Alcaldesa “ha promovido ataques en su contra desde que comenzó a señalar fallas en su administración. Hago responsable a Alessandra Rojo de la Vega; es evidente la coordinación con esta persona y las redes que amplifican la mentira”.

Además, dijo que las autoridades podrán comprobar la “falsedad” de la denuncia; “confió en que la Fiscalía de la Ciudad de México determine la responsabilidad correspondiente. Es un delito declarar con falsedad ante las autoridades; lo burdo del montaje es evidente. Ojalá se pongan a trabajar, en lugar de fabricar delitos”, agregó.