Reduce EdoMéx homicidio doloso en 31%; equivale a cinco meses sin incidencias

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2025 se registrara una disminución del 31 por ciento en homicidio doloso en comparación con el mismo periodo de 2024

Como fruto del trabajo de las Mesas de Paz para el combate al ilícito de alto impacto, el Gobierno del Estado de México, capitaneado por Delfina Álvarez Gómez, señaló que la estrecha coordinación de los tres órdenes de gobierno propició que del 1 de enero al 31 de octubre de 2025 se registrara una disminución del 31 por ciento en homicidio doloso en comparación con el mismo periodo de 2024, una cifra que equivale a cinco meses sin víctimas.

A decir de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el número de incidencias de esta naturaleza pasó de mil 936 en 2024 a mil 328, es decir, 608 pérdidas menos. Tales resultados, aclaró la mandataria estatal, muestran el compromiso de la actual administración para mejorar la seguridad de las y los mexiquenses mediante estrategias como capacitación a policías, despliegues operativos, dignificación a los cuerpos de seguridad con entrega de patrullas y equipo, así como mejoras al entorno urbano.

Desde el gobierno de la entidad, se resalta la participación en la Mesa de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia de la entidad; además de representantes de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.