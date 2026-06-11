¿Qué pasó afuera del Estadio CDMX? Así fueron los enfrentamientos, con varios detenidos (VIDEOS)

Chocan integrantes del bloque negro y policías El enfrentamiento se dio en las inmediaciones del estadio CDMX (Cuartoscuro)

Mientras la atención del mundo estaba puesta en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, los alrededores del Estadio Ciudad de México se convirtieron en el escenario de una serie de enfrentamientos entre manifestantes encapuchados y elementos de la policía capitalina.

Los incidentes ocurrieron durante la jornada de apertura del Mundial 2026, en donde la Selección Mexicana debutó con el triunfo.

Videos de los enfrentamientos afuera del Estadio Ciudad de México

De acuerdo con los reportes registrados en la zona, los choques se concentraron principalmente en los alrededores del estadio. Hasta esos puntos llegaron grupos identificados como presuntos integrantes del bloque negro, quienes avanzaron hasta los cercos de seguridad instalados por la policía antimotines para impedir su ingreso hacia las instalaciones deportivas.

La situación más delicada se presentó en la puerta 8, donde manifestantes y agentes de seguridad protagonizaron varios momentos de confrontación. Durante los incidentes se reportó el lanzamiento de piedras, bombas de humo, bebidas y botellas contra los uniformados.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de encapuchados concentrados frente a uno de los accesos del recinto, donde intentaron abrir las puertas mediante el lanzamiento de diversos objetos. En respuesta, los elementos de seguridad reforzaron las labores de contención para evitar que el grupo avanzara hacia el interior de la zona resguardada.

ENCAPUCHADOS VIOLENTOS AGREDEN a POLICÍAS CERCA del AZTECA

Traen bombas molotov, martillos, palos, aerosoles q usan como sopletes…

Así atacaron a los agentes de @SSC_CDMX e incluso a los caballos de la Policía.

Los agentes ya les decomisaron artefactos para agredir. pic.twitter.com/roGLyB6hh2 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 11, 2026

En medio de los enfrentamientos también se registraron agresiones con palos de madera contra policías desplegados en el operativo. Entre los efectivos que participaban en la vigilancia se encontraba personal del agrupamiento a caballo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Hasta el momento se reportan varios detenidos, pero se espera el informe oficial del saldo por estos enfrentamientos en plena inauguración del Mundial 2026.