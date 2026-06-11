Cortan camino a la CNTE; Seguridad frena contingentes y provoca repliegue a plantón

Protesta CNTE afuera del Estadio Azteca

Mientras decenas de convoyes del Tren Ligero transportaban aficionados hacia Santa Úrsula, y otros tantos se abrían paso con patines, bicicletas y a pie, la Coordinadora Nacional de Trabajadores logró emerger desde las inmediaciones del Cetram Tasqueña, alrededor de las 9:00, para enfilarse lentamente sobre la calzada de Tlalpan dirección sur, hacia el Estadio Azteca, colectivos pro Palestina y el grupo Mariposas buscadoras les antecedió sobre la misma ruta para ser detenidos en el cruce con la avenida división del norte por elementos de la SSC que taponaron la vía con dos camiones-caballerizas del agrupamiento a caballo, punto en el que todos debieron detenerse.

En el mismo sitio, reducidos grupos dentro del contingente magisterial vandalizaron un vehículo de la policía metropolitana, despertando reclamos entre las seccionales que marchaban, “ese no fue el acuerdo”, lanzaron a los rijosos.

Protesta CNTE afuera del Estadio Azteca (Iván Guevara)

Al tiempo un grupo de supuestos estudiantes arrancó una sección de la reja que guarda los flancos de la vía del tren ligero, lanzaron luego los despojos a las vías, lo que obligó a la interrupción del servicio. Otro grupo encendió un pequeño fuego sobre la base y neumáticos de los camiones-caballerizas que bloquean el camino, sin que los elementos de la SSC intervinieran más allá de extinguir las llamas.

La acción transcurrió mientras un vallado de civiles que arguyen ser trabajadores del gobierno federal y capitalino tratan de bloquear las vías de desfogue sobre este tramo de la calzada, a decir de uno de ellos, que visten de blanco, su función es disuadir de encontronazos entre los oficiales y manifestantes.

Al filo del medio día menos 15 minutos el magisterio decidió retroceder y replegarse sobre la calzada con rumbo norte, se vuelta al centro de la ciudad, donde yace su plantón.

Protesta CNTE afuera del Estadio Azteca (Iván Guevara)

Del mismo modo, un reducido bloque negro se escindió del grupo de la CNTE para continuar con rumbo norte cambiando de carriles sobre Tlalpan. En su marcha increparon a grupos animalistas, del Refugio Franciscano, que avanzaban en calma. Estos últimos decidieron aguardar para no ser asociados a los destrozos.

Finalmente, el bloque negro avanzó hacia el Estadio Azteca, donde mantuvo una escaramuza con unidades antimotines de la Policía Bancaria e Industrial, que trataron de desalojar a los de negro del puente de Huipulco, haciéndoles retroceder hacia el sur, al cruce de vías de Tlalpan y Tlalmanco.

La Crónica de Hoy 2026