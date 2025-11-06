Tras caso de ciberbullying en Universidad ICEL, pide diputada que Copred indague

Universidad ICEL Campus Tlalpan ignora caso de bullying

La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta, consideró que las autoridades de la Universidad ICEL violentaron los derechos de la alumna expulsada del Campus Tlalpan por golpear a su acosadora. Además, alertó que los protocolos escolares para detectar casos de bullying fallaron, lo que representa un riesgo.

La diputada local consideró que este caso debe ser investigado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), “evidentemente se violentaron los derechos de la adolescente a la educación por un tema de discriminación al ignorar sus denuncias anteriores a la agresión”, comentó Peralta.

“La joven fue expulsada y también discriminada por las autoridades de este plantel, está viendo interrumpida su trayectoria académica por no ser escuchada, entonces me parece que sí puede intervenir el Copred”, dijo a este diario.

Ailish tiene 17 años, ella denunció con las autoridades escolares que una de sus compañeras la acosaba a través de redes sociales, pero la ignoraron bajo el argumento de que el ciberbullying “no tiene que ver con el plantel”.

Por lo anterior, Rebeca Peralta criticó que las autoridades del ICEL Tlalpan hayan hecho caso omiso a las denuncias que hizo la víctima, “esas agresiones virtuales provenían de una alumna del mismo plantel”, lamentó.

“Evidentemente el personal de este campus hizo total caso omiso del bullying que estaba sufriendo la adolescente, fallaron sus protocolos para atender el problema y terminaron revictimizando a Ailish al expulsarla restringiéndole su derecho a la justicia”.

Ailish fue expulsada del ICEL el pasado 20 de octubre porque cacheteó a su agresora (quien la provocó con un empujón y sólo fue suspendida); en ese caso, el ICEL no permite “agresiones físicas dentro del plantel” y por eso la decisión.

Los padres de la joven cuestionaron a las autoridades sobre la expulsión de su hija, pero la respuesta fue la misma, “su hija golpeó, eso no se permite”, sin importarles la violencia que vivió Ailish.

También solicitaron ver la evidencia de las cámaras de seguridad que se encuentran en las aulas, pero se les negaron, “mi hija sí cacheteó a su agresora, pero después de que la provocaron”, comentó la mamá de Ailish.

Además reveló que ya le entregaron los documentos de su hija, sólo está pendiente el certificado, que podrían entregárselo hasta el otro año.