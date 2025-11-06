Trasladan a reclusorio norte a presunto agresor de Sheinbaum

El imputado está bajo investigación por el delito de acoso sexual La mandataria anunció que se realizará una campaña para que se denuncien todos los actos de acoso sexual en el país. (Cuartoscuro)

El presunto agresor de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Uriel “R”, fue trasladado esta noche a las instalaciones del Reclusorio Norte tras cumplirse el plazo legal correspondiente.

El operativo de traslado estuvo encabezado por agentes de la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes aseguraron que Rivera fuera entregado al penal bajo estrictas medidas de seguridad.

Se espera que en las próximas horas, Rivera enfrente su audiencia inicial ante un juez de control, donde se evaluarán los cargos en su contra y se determinarán las medidas cautelares que deberá cumplir mientras se desarrolla el proceso legal.

En tanto la FGJ continúa recabando evidencia para fortalecer la investigación.

El sujeto, quien fue capturado el 4 de noviembre, es acusado por intento de tocamientos contra la mandataria.

Durante su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum confirmó una denuncia en contra del hombre, quien presumiblemente estaba alcoholizado.

“Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era Presidenta, cuando era estudiante, como joven, éste que es un delito en la Ciudad de México; no en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México, sí“, informó la mandataria