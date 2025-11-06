Venustiano Carranza encabeza eficiencia en gasto público en la CDMX

Evelyn Parra y Clara Brugada

La alcaldía Venustiano Carranza registró el mayor avance en el ejercicio presupuestal entre las 16 demarcaciones de la Ciudad de México al cierre del tercer trimestre de 2025, de acuerdo con datos de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina.

El reporte señala que la demarcación alcanzó un nivel de ejecución superior al 50 por ciento de los recursos aprobados, lo que la posiciona como la alcaldía con mayor eficiencia en la aplicación del presupuesto durante el periodo evaluado.

Autoridades locales atribuyeron este resultado a una planeación financiera adecuada y a la orientación del gasto hacia proyectos prioritarios como el mantenimiento de espacios públicos, la modernización del alumbrado y el fortalecimiento de programas sociales, culturales y deportivos.

De acuerdo con los datos oficiales, algunas alcaldías no han ejercido su presupuesto conforme a la programación establecida, lo que podría derivar en subejercicios. En contraste, Venustiano Carranza reportó una ejecución sostenida de sus recursos, con el objetivo de evitar rezagos y mantener la transparencia en el manejo del dinero público.

La alcaldesa Evelyn Parra señaló que el avance financiero refleja “una administración eficiente y comprometida con las necesidades de la población”, y sostuvo que su gobierno continuará enfocando el gasto en acciones que beneficien directamente a los habitantes de la demarcación.