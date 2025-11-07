Anuncian seis nuevos parques industriales en el Estado de México

El Gobierno del Estado de México informó la instalación de seis nuevos parques industriales de la empresa de desarrollos inmobiliarios Chesisa, con una inversión estimada de 3 mil 500 millones de pesos y la creación de más de 2 mil 800 empleos en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), los nuevos proyectos se ubicarán en los municipios de Tultitlán y Tultepec, considerados zonas estratégicas por su crecimiento económico y su papel dentro de la región metropolitana del Valle de México.

Durante la inauguración de uno de los parques en Tultitlán, la titular de Sedeco, Laura González Hernández, señaló que el gobierno estatal ha buscado ofrecer acompañamiento y certeza jurídica al sector empresarial desde el inicio de la actual administración.

“Somos un gobierno facilitador que brinda condiciones para la llegada de proyectos de inversión”, indicó.

La funcionaria destacó que el Estado de México mantiene una posición de liderazgo en el ámbito industrial, con 228 desarrollos en operación, impulsados por su ubicación geográfica y su infraestructura logística, que favorecen la instalación de empresas y centros de distribución.

Por su parte, Isaac Cherem, fundador y presidente del Consejo de Chesisa, recordó que la compañía comenzó sus operaciones en la entidad hace más de dos décadas. Subrayó que el Estado de México “ha sido un aliado estratégico, brindando certeza, infraestructura y condiciones ideales para la inversión productiva”.