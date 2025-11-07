Buscan que Cuajimalpa sea líder en transparencia

Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, dio a conocer que durante su gestión busca que la demarcación se convierta en punta de lanza en transparencia, por lo que suscribió un “Compromiso por la Integridad y Transparencia” con la organización Transparencia Mexicana, con el fin de ser más accesibles con la información pública.

Explicó que el acuerdo es para promover la integridad, la transparencia y también para abonar en el combate a la corrupción, incrustado en varios aspectos de la Administración Pública, principalmente del oficialismo como son en las compras, adquisiciones y manejo de recursos.

Bajo el firme compromiso de mantener un Gobierno Abierto y con cero opacidad al escrutinio público, el alcalde apuntó que Cuajimalpa aspira a ser ejemplo con prácticas de apertura, rendición de cuentas y mecanismos de consulta desde la sociedad.

“Cuajimalpa será punta de lanza como alcaldía, para poner en práctica distintos objetivos, seamos punta de lanza en la transparencia e integridad de la información, aquí los ciudadanos son quienes nos cuestionan y les damos respuesta a sus inquietudes”.

Acciones implementadas durante su gestión

Orvañanos destacó acciones que su gobierno ha implementado para brindar la transparencia hacia las comunidades de la demarcación, en donde interviene la labor de concejales, así como de las y los directores generales de la alcaldía.

Habló de los modelos de acceso a la información, donde cualquier vecino puede acercarse a las ventanillas de la Alcaldía para solicitar información sobre algún programa social o acción de Gobierno.

Además destacó que la alcaldía también ha adoptado esquemas para agilizar trámites y servicios, para que no haya intermediarios, ni gestores que lucren o hagan negocio con las solicitudes ciudadanas.

Mencionó que se ha innovado su Gobierno con un mapa digital para ubicar y fiscalizar de manera ciudadana las obras públicas y servicios de Cuajimalpa, los vecinos tengan a la mano lo que se hace en construcciones, luminarias, rehabilitación de espacios públicos, entre otros.

Orvañanos, quien hasta el día de hoy cuenta con una amplia aceptación social por el desempeño honesto de su administración, precisó que Cuajimalpa cumple con lo mandatado en la Ley de Transparencia federal y todo acto de autoridad, se ejecuta bajo el conocimiento de las y los vecinos, siempre logrando consensos.