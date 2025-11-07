Capturan a importante líder de “La Unión Tepito” y a 3 colaboradoras con 700 dosis de droga

Detenidos Gabriel Alejandro Sierra Soria, Andrea Sánchez Maya, Estefanny Gabriela Rodríguez Robles y Victoria Zavala Moreno. (SSC)

Fue detenido Gabriel Alejandro Sierra Soria, miembro del grupo delictivo “La Unión Tepito” que opera al venta de droga en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

También fueron detenidas Andrea Sánchez Maya, de 18 años; Estefanny Gabriela Rodríguez Robles, de 37 años; y Victoria Zavala Moreno, de 56 años de edad.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Pablo Vázquez Camacho, informó de un cateo en un domicilio localizado en la calle Schumann, de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde detuvieron a Estefanny Gabriela y a Victoria Zavala. Además aseguraron 300 dosis de cocaína, 71 dosis de piedra y 200 gramos de marihuana, además de un equipo celular.

El segundo despliegue operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Leona Vicario, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde Andrea y Gabriel Alejandro fueron detenidos por los oficiales y se aseguraron 300 dosis de cocaína en polvo, 53 dosis de piedra, 200 gramos de marihuana y dos teléfonos celulares.