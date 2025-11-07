¿Cómo estará el clima para este fin de semana en CDMX y Edomex? Este es el prónostico Llega el frente frío No. 13, por lo que deberás sacar los abrigos, pues se espera un fin de semana helado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

El Sistema Meteorológico Nacional ha anunciado la llegada del frente frío n.º 13 para este fin de semana, por lo que deberás preparar los abrigos y cobertores, pues se esperan noches frías.

Mientras que en el sur del país existe probabilidad de lluvias puntuales fuertes debido a canales de baja presión y el ingreso de humedad. Para el Estado de México y la Ciudad de México se esperará un cielo despejado y un ambiente frío.

Conoce cuáles serán las temperaturas que se esperan para este fin de semana en la CDMX y el Edomex, para que el clima no evite que disfrutes de tus días de descanso.

Pronóstico de clima para el sábado 8 de noviembre

El Sistema Meteorológico Nacional prevé que por la mañana del sábado 8 de noviembre exista un ambiente frío tanto para el Estado de México como para la Ciudad de México, con posibles heladas en zonas altas.

Más tarde, podrás disfrutar de un ambiente más cálido, aunque el cielo estará parcialmente nublado, pero sin probabilidad de lluvia.

Específicamente para el Estado de México se espera que la temperatura mínima sea de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C. En la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Mientras tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha activado la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en la madrugada y mañana de este sábado 8 de noviembre en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan.

Además, recomienda que te abrigues adecuadamente y evites los cambios bruscos de temperatura; a su vez, aconseja resguardar a las mascotas del frío e ingerir frutas y verduras con vitaminas A y C.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 08/11/2025 en las demarcaciones: @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/p59FhonGMl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 7, 2025

Pronóstico de clima para el domingo 9 de noviembre

El domingo 9 de noviembre tendrás que abrigarte muy bien, pues con la llegada del frente frío No. 13. Se espera que a partir de este día las temperaturas desciendan tanto en la Ciudad de México como en el Estado.

Este día persistirá un ambiente muy frío, pudiendo llegar a ser gélido, con posibles heladas al amanecer, con temperaturas de 0 a 5 grados Celsius. Además, para este domingo sí se esperan algunas lluvias aisladas en ambas zonas del país.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha advertido que las temperaturas pueden llegar a ser desde 2 y 6°C en zonas altas del sur y poniente de la ciudad, y de 8 a 11°C en la zona del valle.