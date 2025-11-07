¿Cómo va la México-Querétaro?: Así está el tráfico de la carretera este 7 de noviembre

México-Querétaro Reporte de tráfico en la autopista México-Querétaro.

La Autopista México-Querétaro es una de las rutas más usadas por los mexicanos y mexicanas. En caso de accidente o bloqueo, el tráfico en este trayecto crece exponencialmente y provoca múltiples retrasos.

Sin embargo, este viernes 7 de noviembre, la México-Querétaro amaneció sin incidente alguno que retrase la circulación vehicular.

¿Cuáles son los informes sobre la México-Querétaro HOY?

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional (GN) y Caminos y puentes federales (Capufe), la situación de la concurrida autopista es fluida y sin incidentes que retrasen el flujo vehicular.

Google Maps Captura en tiempo real de la Autopista México-Querétaro. (Maps)

También, reportes de usuarios y usuarias en redes sociales señalan que el avance es fluido desde Azcapotzalco y permaneció de esa forma hasta pasar la caseta de Tepozotlán.

Mientras tanto, en la aplicación Google Maps, no se percibe ninguna carga de tránsito; el tiempo de trayecto tampoco supera la duración acostumbrada de un día sin bloqueos o accidentes.

¿Qué hacer cuando la autopista México-Querétaro esté cerrada?

El primer paso siempre será mantener la calma. En frustración por avanzar rápido a tu destino, podrías causar un accidente que ponga en peligro tu vida y la seguridad de otras personas.

Lo recomendable es mantenerte al tanto de las actualizaciones de la Guardia Nacional Carreteras y Capufe en sus cuentas oficiales de X (@GN_Carreteras y @CAPUFE), para obtener información exacta de los cierres para evitarlos o tomar precauciones.

Si tu destino es llegar a la Ciudad de México y enfrentas un cierre en la autopista México-Querétaro, puedes considerar el Circuito Exterior Mexiquense y la ruta por Lerma y Santa Fe como rutas alternas.