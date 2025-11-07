Detienen a Alejandro Vera, exrector de la UAEM: ¿De qué se le acusa?

Detienen a Alejandro Vera Rector de la UAEM

Las autoridades federales ejecutaron este viernes 7 de noviembre de 2025 una orden de aprehensión contra Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien encabezó la institución entre 2012 y 2018. La detención se realizó por su presunta implicación en un esquema de desvío de recursos públicos vinculado al caso conocido como “La Estafa Maestra”.

Presunto vínculo con “La Estafa Maestra” y desvío millonario en la UAEM

De acuerdo con los informes preliminares, el monto bajo investigación asciende a más de 239 millones de pesos, resultado de convenios irregulares firmados entre la UAEM y diversas dependencias federales. Dichos acuerdos habrían involucrado la participación de empresas fantasma contratadas para la prestación de servicios que nunca se llevaron a cabo.

Asimismo, a Vera Jiménez se le acusa de haber utilizado fondos universitarios para respaldar un crédito bancario de 450 millones de pesos, recursos que provenían del subsidio estatal destinado a la universidad, lo que generó un daño patrimonial significativo al erario público.

La captura del exrector tuvo lugar en el estado de Morelos, luego de permanecer varios años como prófugo de la justicia. Según la Fiscalía, enfrentará su proceso en libertad, bajo las condiciones y medidas cautelares que establezcan las autoridades judiciales.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de la audiencia o una posible vinculación a proceso, la aprehensión representa un avance relevante en los esfuerzos por combatir la corrupción dentro de las instituciones educativas y esclarecer los hechos relacionados con el desvío de fondos públicos en el entramado de La Estafa Maestra.