Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM mantendrá clases en línea el resto del semestre

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Las clases en línea continuarán el resto del semestre. (Galo Cañas Rodríguez)

A raíz de episodios de inseguridad vividos en la comunidad universitaria, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió el 9 de octubre de 2025, realizar un paro indefinido de actividades.

Aproximadamente tres semanas después de dicha decisión, la UNAM informó a través de un comunicado la reanudación de clases en línea y previó que esta modalidad a distancia continuaría al menos por dos semanas más hasta restablecer las condiciones para el regreso a clases de forma presencial.

No obstante, este viernes 7 de noviembre de 2025, la cuenta oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (@UNAM_FCPyS) en la red social X, emitió un comunicado oficial en el que reporta la prolongación de clases en línea hasta finalizar el semestre en curso.

¿Por qué no hay clases presenciales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido esta tarde, el H. Consejo Técnico de la UNAM tomó la decisión por unanimidad de continuar las clases en línea el resto del semestre.

A la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: pic.twitter.com/eqQASn5gnW — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) November 7, 2025

Esto en consecuencia de los episodios de inseguridad en el plantel recientemente, tales como la amenaza de bomba dentro del plantel que orilló a la inmediata evacuación de alumnado, docentes y trabajadores de la facultad.

Informan que la medida fue decidida con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria, al mismo tiempo que desean preservar el interés superior del derecho a la educación.

A su vez, hicieron el recordatorio de que la impartición de clases es obligatoria y tiene que cumplir las evaluaciones previstas en los programas de trabajo del profesorado.

¿Habrá servicio de trámites escolares en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales?

En el mismo comunicado, la FCPyS explica al cuerpo colegiado que los servicios escolares y administrativos no se detendrán, ya que los Centros de Estudio seguirán atendiendo en tiempo y forma.

Entre algunos de los trámites escolares y administrativos que no se detendrán, se encuentran los procesos de titulación, servicio social y prácticas profesionales.

Finalmente, anuncian que mantendrán la comunicación respecto a la evolución de las condiciones para un regreso seguro a las instalaciones de la facultad.