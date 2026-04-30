Iztacalco e ISSSTE amplían servicios de salud para mujeres con nuevo convenio

La Iztacalco y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado firmaron un convenio de colaboración para rehabilitar y ampliar los servicios de la Clínica de la Mujer, que ahora opera como Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado “Hermila Galindo Acosta”. El objetivo es mejorar la atención médica y fortalecer los servicios dirigidos a las mujeres.

Como parte de este acuerdo, se incorporaron nuevos servicios como colposcopía, papanicolaou y orientación psicológica, con el fin de ofrecer atención integral y reforzar la prevención y detección oportuna de enfermedades.

Iztacalco e ISSSTE amplían servicios de salud para mujeres con nuevo convenio

La alcaldía informó que, durante la actual administración encabezada por Lourdes Paz, el centro ha atendido a más de 1,800 mujeres. En ese periodo se han realizado más de 1,500 mastografías, cerca de 1,000 ultrasonidos y más de 4,600 consultas médicas.

Asimismo, se han detectado alrededor de 40 casos de cáncer de mama, que continúan en tratamiento. Los casos que requieren atención especializada son canalizados a hospitales de la Ciudad de México.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, señaló que la colaboración busca ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios médicos, particularmente en la atención de cáncer de mama y cáncer cervicouterino.

El convenio también contempló trabajos de mejora en las instalaciones, como mantenimiento de equipos médicos, adecuación de consultorios y rehabilitación de espacios. La clínica ampliará su cobertura para atender a mujeres de otras zonas de la capital, manteniendo como prioridad a las habitantes de Iztacalco.

Este centro es el primero en integrarse al ISSSTE bajo este esquema y está enfocado en la detección oportuna de enfermedades consideradas relevantes en materia de salud pública.