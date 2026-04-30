Capturan al líder de “Los Soto Jiménez”, defraudadores en venta de automóviles

Detenido Guillermo Soto Jiménez. (SSPC y SSC)

Autoridades federales y locales detuvieron a Guillermo Soto Jiménez, líder del grupo delictivo“Los Soto Jiménez”, dedicado al fraude en la compra-venta de automóviles de lujo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

A este sujeto se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

Su padre, Guillermo Soto Ortega, fue detenido en 2023. Esta organización opera en zonas de Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.

Esta organización criminal utilizaba redes sociales para aparentar un alto poder adquisitivo, contactar a potenciales víctimas y manifestar interés en la adquisición de vehículos de alta gama. Posteriormente, concretaba operaciones mediante documentación bancaria apócrifa o transferencias sin fondos, que eran canceladas una vez entregadas las unidades.

La detención se ejecutó mediante un operativo coordinado en la colonia Doctores, donde fue localizado Guillermo “N”.