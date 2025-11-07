Metrópoli

Evita multas y contratiempos: descubre qué engomados, placas y hologramas tienen descanso vehicular este sábado en el Valle de México

Hoy No Circula: Conoce las Restricciones Vehiculares para sábado 8 de noviembre de 2025 en CDMX y Edomex

Por Areli Méndez C.
Este sábado 8 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula establece restricciones para vehículos con holograma 2 y, por ser el segundo sábado del mes, los autos con holograma 1 terminación PAR.

Estas medidas aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Vehículos exentos del programa Hoy no Circula

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Es importante destacar que, en caso de activarse una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy no Circula

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

El programa Hoy No Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.

Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.

