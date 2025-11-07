Hoy No Circula: Conoce las Restricciones Vehiculares para sábado 8 de noviembre de 2025 en CDMX y Edomex

Hoy no Circula sábado 8 de noviembre de 2025

Este sábado 8 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula establece restricciones para vehículos con holograma 2 y, por ser el segundo sábado del mes, los autos con holograma 1 terminación PAR.

Estas medidas aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Vehículos exentos del programa Hoy no Circula

Hologramas 00 y 0 : Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos : Están exentos del programa.

: Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga : No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Es importante destacar que, en caso de activarse una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy no Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

El programa Hoy No Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.

Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.