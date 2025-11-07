Hoy No Circula: Conoce las Restricciones Vehiculares para sábado 8 de noviembre de 2025 en CDMX y Edomex

Este sábado 8 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula establece restricciones para vehículos con holograma 2 y, por ser el segundo sábado del mes, los autos con holograma 1 terminación PAR.
Estas medidas aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
Vehículos exentos del programa Hoy no Circula
- Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
- Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
- Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
- Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.
Es importante destacar que, en caso de activarse una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy no Circula
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Toluca
El programa Hoy No Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.
Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.
Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.