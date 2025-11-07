Rescatan 13 especies exóticas y decomisan más de 100 dosis de droga en predio en GAM

Cateo Especies decomisadas en el cateo. (SSC)

La policía capitalina ejecutó una orden de cateo, donde aseguraron 124 dosis de marihuana, así como 17 ejemplares de 17 especies exóticas, en un domicilio de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El despliegue se ejecutó en un predio ubicado en la calle José Rolón, en la colonia El Tepetatal.

En el sitio se aseguraron 17 bolsas que contenían material sintético, una bolsa color negro con aproximadamente 30 kilogramos de marihuana, además de varios empaques de distintos colores con 124 dosis del mismo vegetal.

Asimismo, se solicitó el apoyo de personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) ya que en el sitio fueron encontrados dos tucanes esmeraldas, una víbora de cascabel, un loro de corona blanca, dos lagartijas espinosas, una dlagartija falsa escorpión, una boa constrictora, dos pericos frente naranjas, una pitón bola, dos ninfas y dos lagartos Jesucristo, los cuales fueron resguardados y trasladados a sus instalaciones.

En el sitio se encontraba una mujer de 87 años de edad en situación vulnerable la cual buscaba refugiarse del frío en el sitio, quien quedó bajo resguardo de una de sus hermanas.