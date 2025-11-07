¿Sigue cerrado Periférico Sur? Esto sabemos de la protesta estudiantil en CDMX

Un bloqueo de estudiantes y activistas en la zona sur de la CDMX FOTO VÍA X: @OVIAL_SSCCDMX

De acuerdo con información de @OVIALCDMX, la tarde de este jueves 7 de noviembre, un grupo de estudiantes y activistas bloqueó los carriles centrales y laterales de Periférico Sur, a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en la alcaldía Tlalpan.

El reporte oficial indicó que la manifestación comenzó poco después del mediodía y afectó la circulación en dirección al norte, generando importantes retrasos viales y congestión en arterias aledañas como Insurgentes Sur, Zacatépetl y San Fernando. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron cortes a la circulación y habilitaron rutas alternas para mitigar el impacto.

¿Por qué protestan los estudiantes?

Los manifestantes reclaman solidaridad con la Flotilla Global Sumud, en demanda de ayuda humanitaria para Gaza, y responsabilizan al gobierno mexicano de no actuar con urgencia ante la crisis internacional. Otros informes apuntan a que la ENAH y colectivos estudiantiles también exigen mayores garantías de seguridad en planteles educativos, lo que amplía el motivo de la movilización.

Tránsito y recomendaciones

Hasta el momento, @OVIAL_CDMX informó que la circulación permanece afectada en ambos sentidos de Periférico Sur, aunque algunos carriles ya fueron parcialmente liberados. La dependencia exhortó a los conductores a evitar la zona y utilizar como alternativas viales:

Avenida Insurgentes Sur

Avenida del Imán

Eje 10 Sur

Las autoridades continúan dialogando con los manifestantes para liberar completamente la vía, mientras la SSC-CDMX mantiene presencia preventiva para evitar incidentes mayores.